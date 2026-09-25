Таємне будівництво для Путіна. Журналісти розкрили масштаби перебудови резиденції у Сочі

Новий комплекс виявився значно більшим за попередній, а роботи оформили через закритий контракт за державним оборонним замовленням

На місці знесеної головної будівлі офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна «Бочаров ручей» у Сочі завершується масштабне будівництво нового комплексу. Його корпуси займають значно більшу площу, ніж попередні споруди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування російської служби BBC.

Журналісти встановили, що старі будівлі на території «Бочарового ручья» почали зносити у 2024 році. До вересня 2025-го на їхньому місці вже був великий котлован, а на супутникових знімках восени 2026 року видно дахи кількох нових корпусів.

Резиденція Путіна у 2023 році фото: Planet Labs

Резиденція Путіна 12 вересня 2026 року фото: Planet Labs

При цьому площа забудови помітно збільшилася порівняно зі старою резиденцією. Встановити призначення та поверховість нових споруд за супутниковими знімками журналісти не змогли, а самого проєкту комплексу у відкритому доступі немає.

Засекречений контракт і підрядник з окупованого Криму

BBC з'ясувала, що будівництво та реконструкція об'єктів «Бочарового ручья» проводяться за державним контрактом із 25-значним ідентифікатором. Такі номери використовують для контрактів у межах державного оборонного замовлення, інформація про які закрита та не публікується у звичайних реєстрах закупівель.

Водночас структура номера дозволила журналістам встановити деякі деталі. Контракт розрахований на 2023-2027 роки, а замовником робіт є Федеральна служба охорони Росії.

Генеральним підрядником, за даними BBC, стала зареєстрована в окупованому Криму юридична особа «Група компаній Трансбудінвест». Її назву журналісти виявили у кількох судових спорах із субпідрядниками, залученими до робіт у «Бочаровому ручье».

«Трансстройінвесту» часто дістаються державні будівельні підряди. У 2025 році очільник Мінбуду Ірек Файзуллін (ліворуч) обговорював перебіг реконструкції дитячого табору «Артек» вартістю понад 28 млрд рублів із бенефіціаром ГК ТСІ Олексієм Фоменком (праворуч) фото: ВВС

Активна фаза будівництва розгорнулася у 2025 році. Тоді один із лізингових центрів повідомляв про передачу «будівельній компанії з Криму» екскаваторів для реконструкції дачі «Бочаров ручей».

Частину робіт генеральний підрядник передав іншим компаніям. Уже на перших етапах реалізації проєкту між сторонами виникли конфлікти, частина яких дійшла до суду.

Зокрема, на початку 2025 року севастопольський проєктний інститут «Военморпроект-30» не вклався у встановлений графік. Порушення також виявили під час облаштування стін «головного будинку», яким займалася оренбурзька компанія «СК Башня».

Інша компанія – підмосковна «Ренмедіа» – не вклалася у строки демонтажу дощової каналізації та водопроводу під час реконструкції кількох споруд. Серед них були комендатура та пральня з прибудовою для розміщення «спеціальної кухні».

Масштабне будівництво та сотні мільйонів рублів

Про масштаби робіт свідчать і вакансії, які журналісти виявили у соціальних мережах та на спеціалізованих сервісах. На об'єкт шукали монолітників, бетонників, мулярів та арматурників. У частині оголошень «Бочаров ручей» згадувався безпосередньо.

Спочатку до потенційних працівників висували жорсткі вимоги. Навесні 2025 року на будівництво набирали лише громадян Росії без судимостей. Згодом умови пом'якшили, дозволивши працевлаштовувати також громадян Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

До осені 2025 року основне будівництво вже було у розпалі. У 2026 році характер вакансій змінився: робітників почали шукати переважно для внутрішніх робіт – встановлення світильників, сантехніки та дверей.

Загальна вартість нової резиденції залишається невідомою. Водночас окремі знайдені журналістами пропозиції для будівельних бригад передбачали бюджети у 500 млн, 400 млн, 250 млн, 150 млн та 90 млн рублів.

Пляжний комплекс «Бочарового ручья» до реконструкції. Фото 2000 року фото: росЗМІ

Від радянської держдачі до президентської резиденції

У 2015 році «Бочаров ручей» також став місцем показової фотосесії Володимира Путіна та тодішнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Політики разом тренувалися у спортзалі сочинської резиденції, де займалися на силових тренажерах.

Російський диктатор Путін разом із заступником голови Ради Безпеки РФ Дмитром Медведєвим. Фото 2015 рік фото: росЗМІ

Сама резиденція «Бочаров ручей» з'явилася задовго до приходу Володимира Путіна до влади. Державну дачу в Сочі почали будувати ще у 1930-х роках, а з 1960-х нею користувалися, зокрема, радянські керівники Микита Хрущов і Леонід Брежнєв. Після розпаду СРСР там бували Борис Єльцин і Володимир Путін. У 2008 році «Бочаров ручей» офіційно отримав статус резиденції президента Росії.

Путін уперше відпочивав у «Бочаровому ручье» перед своєю першою інавгурацією у травні 2000 року, а згодом регулярно використовував резиденцію для зустрічей з іноземними лідерами. Зокрема, у 2008 році там відбулася його зустріч із президентом США Джорджем Бушем. На території комплексу є вертолітний майданчик і причал, а до Олімпіади-2014 там звели ще один великий корпус.

Нагадаємо, у березні 2026 року навколо іншої резиденції Путіна – на Валдаї – збудували сім нових веж для систем протиповітряної оборони «Панцир». Після цього загальна кількість таких позицій поблизу резиденції сягнула 27.