Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Коли Україна та Росія можуть укласти угоду? Прогноз ексглави британської розвідки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Коли Україна та Росія можуть укласти угоду? Прогноз ексглави британської розвідки
Джон Соуерс спрогнозував, коли може з'явитися шанс на угоду між Україною та Росією
скриншот

Джон Соуерс вважає, що можливість для результативних переговорів може з'явитися у 2027 році

Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися у 2027 році, однак до весни наступного року укладення серйозної угоди між сторонами малоймовірне. Таку думку висловив колишній керівник британської розвідки MI6 Джон Соуерс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За прогнозом Соуерса, Україну та Росію чекає важка зима. Водночас подальше накопичення військових та економічних втрат може створити умови для початку переговорного процесу наступного року.

Ексглава MI6 вважає, що найближчим часом реалістичнішою перспективою є не повноцінна мирна угода, а зниження інтенсивності бойових дій до рівня, який спостерігався після 2014 року. Про серйозну домовленість між Києвом і Москвою, на його думку, навряд чи можна буде говорити раніше весни 2027 року.

Водночас Соуерс переконаний, що досягти стабільного миру буде практично неможливо, поки Росію очолює Володимир Путін.

Заява колишнього керівника MI6 пролунала на тлі візиту до Москви представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Дональд Трамп заявляв, що вони вирушили до Росії з пропозицією щодо завершення війни.

Соуерс позитивно оцінив сам факт діалогу Вашингтона з Москвою та висловився за продовження контактів із Путіним, хоча поставив під сумнів ефективність американських переговорників. На думку Соуерса, головною перешкодою залишаються надмірні вимоги російського диктатора.

Шанс на результативні переговори про припинення вогню може виникнути, якщо ціна продовження війни зростатиме, а російська армія не зможе повернутися до попередніх темпів просування на фронті.

Ексглава MI6 також звернув увагу на ознаки зростання занепокоєння всередині самої Росії. За його словами, там дедалі частіше порушують питання про ціну війни та необхідність знайти шлях виходу з неї.

Як приклад Соуерс навів звільнення головного економіста однієї з найбільших російських державних фінансових установ після його заяв про економічні наслідки українських ударів. Економіст стверджував, що втрати від атак уже стають помітною макроекономічною перешкодою для зростання економіки РФ.

Раніше в українській розвідці заявляли, що до кінця 2026 року не очікують укладення мирної угоди з РФ. Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що Москва наразі не демонструє готовності припинити бойові дії та прагне досягти своїх цілей на фронті.

Водночас у розвідці припускали: якщо російській армії не вдасться реалізувати плани щодо захоплення Донбасу, ймовірність переходу до мирних переговорів суттєво зросте.

Читайте також:

Теги: переговори Україна росія Велика Британія британська розвідка розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комплекс поєднує переробку нафти та виробництво нафтохімічної продукції
У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії
13 серпня, 07:50
Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
14 серпня, 21:35
Путін визнав, що атаки України шкодять РФ
Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного
19 серпня, 16:01
Плавуча установка для зберігання та регазифікації – один із ключових інфраструктурних об’єктів Литви, який охороняють військові через побоювання щодо можливої російської атаки під чужим прапором
Польща та Балтія посилили охорону стратегічних об'єктів через Росію
11 серпня, 09:24
Експорт українського зерна обвалився на 75% через атаки РФ
Українським аграріям стало нікуди дівати новий урожай – Reuters
13 серпня, 12:05
ВТБ банк втратив майже половину вартості акцій від початку року
Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
27 серпня, 06:16
Пухлина Ріса Гіберта могла призвести до сліпоти
У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
27 серпня, 20:14
Попри постійний тиск російських військ, підрозділ не лише тримає оборону, а й проводить штурмові дії
Бригада за рік не втратила жодної позиції: військовий розкрив секрет успіху
30 серпня, 21:15
Постійні тривоги вплинули на роботу Верховної Ради
Верховна Рада змінила роботу через постійні повітряні тривоги
31 серпня, 16:49

Соціум

Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники
Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники
CNN: У Непалі через 10 днів після катастрофічної повені врятували двох людей
CNN: У Непалі через 10 днів після катастрофічної повені врятували двох людей
NYT: Серед росіян зростає тривога через чутки про нову хвилю мобілізації
NYT: Серед росіян зростає тривога через чутки про нову хвилю мобілізації
У Великиій Британії протестувальники проти міграції заблокували дороги до порту Дувр
У Великиій Британії протестувальники проти міграції заблокували дороги до порту Дувр
У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)
У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)
Путін підтримав набір до російського війська важкохворих
Путін підтримав набір до російського війська важкохворих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
108K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
92K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua