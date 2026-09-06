Коли Україна та Росія можуть укласти угоду? Прогноз ексглави британської розвідки

Джон Соуерс спрогнозував, коли може з'явитися шанс на угоду між Україною та Росією

Джон Соуерс вважає, що можливість для результативних переговорів може з'явитися у 2027 році

Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися у 2027 році, однак до весни наступного року укладення серйозної угоди між сторонами малоймовірне. Таку думку висловив колишній керівник британської розвідки MI6 Джон Соуерс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За прогнозом Соуерса, Україну та Росію чекає важка зима. Водночас подальше накопичення військових та економічних втрат може створити умови для початку переговорного процесу наступного року.

Ексглава MI6 вважає, що найближчим часом реалістичнішою перспективою є не повноцінна мирна угода, а зниження інтенсивності бойових дій до рівня, який спостерігався після 2014 року. Про серйозну домовленість між Києвом і Москвою, на його думку, навряд чи можна буде говорити раніше весни 2027 року.

Водночас Соуерс переконаний, що досягти стабільного миру буде практично неможливо, поки Росію очолює Володимир Путін.

Заява колишнього керівника MI6 пролунала на тлі візиту до Москви представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Дональд Трамп заявляв, що вони вирушили до Росії з пропозицією щодо завершення війни.

Соуерс позитивно оцінив сам факт діалогу Вашингтона з Москвою та висловився за продовження контактів із Путіним, хоча поставив під сумнів ефективність американських переговорників. На думку Соуерса, головною перешкодою залишаються надмірні вимоги російського диктатора.

Шанс на результативні переговори про припинення вогню може виникнути, якщо ціна продовження війни зростатиме, а російська армія не зможе повернутися до попередніх темпів просування на фронті.

Ексглава MI6 також звернув увагу на ознаки зростання занепокоєння всередині самої Росії. За його словами, там дедалі частіше порушують питання про ціну війни та необхідність знайти шлях виходу з неї.

Як приклад Соуерс навів звільнення головного економіста однієї з найбільших російських державних фінансових установ після його заяв про економічні наслідки українських ударів. Економіст стверджував, що втрати від атак уже стають помітною макроекономічною перешкодою для зростання економіки РФ.

Раніше в українській розвідці заявляли, що до кінця 2026 року не очікують укладення мирної угоди з РФ. Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що Москва наразі не демонструє готовності припинити бойові дії та прагне досягти своїх цілей на фронті.

Водночас у розвідці припускали: якщо російській армії не вдасться реалізувати плани щодо захоплення Донбасу, ймовірність переходу до мирних переговорів суттєво зросте.