У РФ прогриміли вибухи на одному з найбільших цементних заводів

Підприємство виробляє понад 4 млн тонн цементу на рік

На території АТ «Себряковцемент» у Волгоградській області Росії пролунали вибухи. Один із них стався в районі цементної печі №5, після чого над підприємством помітили дим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на osint-канал Dnipro Official та моніторинговий канал Exilenova+.

За даними Dnipro Official, координати місця події – 50.094131, 43.237939 – відповідають території підприємства в місті Михайловка, де перед вибухами оголошували ракетну та безпілотну небезпеку. Атака вписується в серію останніх ударів по промислових об'єктах Росії – зокрема, цього тижня безпілотники уразили завод у Тольятті й спричинили пожежу в Таганрозі.

карта: Dnipro Official

Exilenova+ також повідомив про задимлення після вибухів і про можливих загиблих: за даними каналу, у місцевих чатах з'явилися відповідні повідомлення, хоча кількість жертв офіційно не підтверджена.

Офіційної інформації російської влади про причини та характер пошкоджень наразі немає.

Чим важливий «Себряковцемент»

Підприємство розташоване в місті Михайловка Волгоградської області, є градоутворюючим і входить до російської програми розвитку моногородів; на заводі працює близько 1,5 тис. людей. «Себряковцемент» називає себе найбільшим виробником цементу в Росії з виробничою потужністю 4,06 млн тонн цементу та 3 млн тонн клінкеру на рік і власною сировинною базою – розвідані запаси становлять 936,53 млн тонн крейди та 256,7 млн тонн глини. Завод має розгалужену логістику: власний парк із 216 залізничних хоперів-цементовозів та 17 автомобільних цементовозів, а також пряме сполучення із залізничною станцією Себряково Приволзької залізниці.

Вибух стався біля печі №5

За даними осінтерів, вибух стався в районі цементної печі №5 – однієї з ключових технологічних ліній заводу. Після реконструкції 2013 року, коли лінію перевели на сухий спосіб виробництва клінкеру, її продуктивність зросла у 2,8 раза до 3575 тонн клінкеру на добу, а витрати газу скоротилися у 1,7 раза. У 2026 році підприємство оголосило про громадські обговорення реконструкції вже восьмої технологічної лінії.

Завод постачав цемент для великих об'єктів

Будівництво заводу почалося 1949 року для відбудови Сталінграда, будівництва Волго-Донського каналу та каскаду ГЕС на Волзі; перший робочий факел запалили 28 вересня 1953 року. За даними самого підприємства, його цемент використовували під час будівництва Останкінської телевежі, Волзької ГЕС, комплексу на Мамаєвому кургані зі скульптурою «Батьківщина-мати кличе!», а також посадкової смуги для «Бурана». За підсумками 2025 року виручка підприємства становила 17,06 млрд рублів, чистий прибуток – 2,03 млрд рублів. Завод розташований приблизно за 230 км по прямій від найближчої ділянки українського кордону.

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Нагадаємо, Волгоградська область уже неодноразово ставала місцем атак на великі промислові об'єкти: у червні 2026 року ракети уразили завод «Титан-Барикади» у Волгограді, який випускає пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер».