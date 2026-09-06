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206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026
Ситуація на фронті 6 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 6 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5308 дронів-камікадзе та здійснив 1957 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

6 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 69 окупантів та 14 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дев'ять артилерійських систем, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та 152 укриття противника. Знищено або подавлено 226 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці, Устинівки та Хатнього, два боєзіткнення тривають дотепер.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 1

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Ставків та Лимана.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки, ще дві атаки тривають.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 4

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі Федорівки.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Новоселівки та Торецького.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 38 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьк, Софіївка, Вільне, Дорожнє, Новий Донбас, Матяшеве, Білицьке, Шевченко, Чернігівка, Добропілля, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Новопавлівка.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники в районі Рибного.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Шість атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Верхня Терса та Цвіткове.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026 фото 9

Нині триває 1656-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб

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