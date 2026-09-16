Зеленський пояснив, що означатиме енергетичне перемир’я для РФ та України

Для України припинення ударів по енергетиці означатиме захист електропостачання, тоді як для Росії йдеться передусім про збереження можливості продавати нафту та газ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я з Росією, однак сторони вкладають у це поняття різний зміст. Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS News, передає «Главком».

«Ми готові до енергетичного перемир’я, але ви маєте розуміти, що це для нас означає», – зазначив Зеленський. За його словами, для України енергетична інфраструктура насамперед пов’язана із забезпеченням населення електроенергією. «Для України енергетика – це мати електроенергію в будинках наших громадян», – пояснив президент.

Водночас російська енергетична інфраструктура має інше значення, оскільки значна її частина забезпечує експорт енергоресурсів. «Для Путіна енергетична інфраструктура – це продаж нафти та газу», – сказав Зеленський.

Потенційне перемир’я передбачає взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах, але Україна наполягає на тому, щоб домовленість була взаємною та реально виконувалася Росією.

Варто нагадати, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Зеленський наголошував, що Київ очікує конкретного механізму, який гарантуватиме виконання домовленості з боку Москви.

У Кремлі заяву Трампа підтримали, однак речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про необхідність додаткових умов. Зокрема, Москва вимагає гарантій безпеки для російських енергетичних об’єктів та скасування санкцій проти російських енергоресурсів.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія припинить атаки на українську енергетику та критичну інфраструктуру.