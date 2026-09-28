Дрони атакували нафтобазу на Кубані з перевалкою 150 тис. тонн на рік

За даними самої компанії, лише 2002 року вона поставила армії РФ понад 1 млн тонн паливно-мастильних матеріалів

Павлівська база «Лукойлу» постачала пальне 100 господарствам і 30 АЗС півночі краю та вже горіла після атаки 2024 року

Вночі проти 28 вересня безпілотники атакували Павлівську нафтобазу «Лукойл-Югнафтопродукту» в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Нафтобаза розташована в промисловій зоні станиці Павлівська. Її власник – ТОВ «Лукойл-Югнафтопродукт», 100% дочірня компанія «Лукойлу». Це не нафтопереробний завод: база приймає, зберігає й перевалює вже готові нафтопродукти.

Що відомо про масштаби бази

Станом на 2017 рік, коли база відзначала 15-річчя, вона, за даними «Лукойлу», регулярно постачала бензин і дизельне пальне 100 сільськогосподарським підприємствам півночі Кубані та 30 автозаправним станціям. Річний обсяг перевалки світлих нафтопродуктів компанія оцінювала в 150 тис. тонн – це близько 220 вагонів-цистерн із пальним щомісяця.

Будувати об'єкт почали на початку 2000-х. На етапі будівництва «Лукойл» описував його як базу, що не має аналогів за технічним оснащенням на Кубані. Того ж 2017 року компанія заявляла, що протягом 15 років база безперебійно постачала пальне споживачам регіону. А в 2016-му, за даними адміністрації Павлівського району, її визнали найкращою з семи нафтобаз компанії й занесли на дошку пошани.

Частина великої мережі «Лукойлу»

Підприємство зареєстрували 1998 року в Краснодарі під назвою «Нафтопродуктсервіс», згодом його перейменували на «Лукойл-Югнафтопродукт». Починало воно з двох АЗС у Краснодарському краї, а першу нафтобазу збудувало 1999-го в селі Юрівка. У 2002 році, коли запрацювала Павлівська база, на балансі компанії було шість нафтобаз, 36 автозаправних комплексів, лінія фасування олив і навіть консервний завод.

За власним описом, нині це один із найбільших операторів зі збуту нафтопродуктів у чотирьох федеральних округах Росії. За даними сайту компанії, підприємство керує понад 580 АЗС, 13 нафтобазами й чотирма газонаповнювальними станціями; у ньому працюють близько 5,7 тис. людей.

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Об'єкт вже горів у 2024 році

У ніч на 6 липня 2024 року оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв про атаку дронів на три райони – Єйський, Ленінградський і Павлівський. За версією російської влади, у станиці Павлівській на нафтобазі спалахнули резервуари з пальним після падіння уламків безпілотників. Голова Павлівського району Р. Парахін написав у Telegram, що пожежу ліквідували 6 липня о 19:51.

Наступного дня у правоохоронних органах заявили, що за атакою стояли дрони СБУ, а пожежа охопила два резервуари після двох вибухів. Гасили її майже цілий день.

Який зв'язок із армією

Публічних підтверджень того, що пальне саме з цієї бази постачають військовим, немає. Водночас її власник має давні зв'язки з російським міноборони. У вересні 2003 року «Лукойл» підписав із відомством угоду про співпрацю щодо забезпечення російських збройних сил нафтопродуктами. За даними самої компанії, лише 2002 року вона поставила Міноборони понад 1 млн тонн паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, 16 червня після удару з повітря спалахнула нафтобаза в станиці Полтавській Краснодарського краю. Як писав «Главком», від початку 2026 року й до середини червня регіон зазнав понад десяти ударів по нафтовій інфраструктурі.