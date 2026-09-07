У Сочі введено низку обмежувальних заходів через загрозу атаки БпЛА

На курорті тимчасово закрили всі автозаправні станції

Через загрозу атак безпілотників у Сочі ввели одразу кілька обмежень. Тимчасові заходи торкнулися аеропорту, автозаправних станцій, контрольно-пропускного пункту «Псоу», а також парків атракціонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

В аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків. Росавіація пояснила: цей захід вжито для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден.

Паралельно на курорті тимчасово закрили всі автозаправні станції. АЗС призупинили роботу, дотримуючись внутрішніх регламентів безпеки. Після скасування сигналу тривоги заправки відкриються не відразу – спочатку витримають паузу в 15-20 хв. Якщо за цей час повторної тривоги не буде, станції повернуться до звичайного режиму.

Через загрозу також тимчасово призупинили рух через російсько-абхазький кордон – КПП «Псоу» закрито до скасування режиму небезпеки. Крім того, на час дії загрози зупинили роботу парків атракціонів у Сочі та на федеральній території «Сіріус».

До слова, 7 вересня у російському місті Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка зазнала атаки 4 вересня. За словами місцевих жителів, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, після чого полум'я спалахнуло з новою силою.