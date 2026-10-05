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Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми
Трамп: Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що США допоможуть будь-якій країні, яка опиниться у подібній ситуації

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області. Про це пише «Главком».

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Трамп підкреслив, що попри медичний прогрес, традиційні засоби проти подібних захворювань працюють гірше, ніж раніше, проте США залишаються відкритими до надання підтримки у разі виникнення таких проблем.

«Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання. Знаєте, раніше ми вміли його контролювати, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими і розумнішими, наче армія. І в нас уже не та медична… Навіть незважаючи на значний прогрес, мікроби справді стали відносно сильнішими, ніж раніше. І те, що раніше допомагало під час пневмонії, тепер працює не так добре. Але ми допоможемо. Будь-кому, у кого виникне подібна проблема, ми завжди готові допомогти. Ми допоможемо», – сказав Трамп.

Легенева чума – це тяжка і швидко прогресуюча форма чуми, яка вражає легені та передається повітряно-крапельним шляхом. Без раннього та агресивного лікування антибіотиками хвороба призводить до смерті.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.

Теги: Дональд Трамп росія хвороба США

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