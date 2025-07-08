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Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1231-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Новомиколаївка, Водолаги, Олексіївка, Садки Сумської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Приморське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 2

Ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 3

За добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 4

Ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 5

У районах Григорівки та Виїмки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 6

Зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 7

Ворог здійснив чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 9

Ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 10

Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року фото 11

Наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

Нагадаємо, триває 1231-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Україна війна росія фронт

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