Пошкоджено будинки та господарчі споруди: наслідки обстрілу Київщини

Внаслідок атаки поранення дістав 60-річний чоловік

У ніч на 16 червня внаслідок атаки російських дронів на Київщині постраждала людина, пошкоджені будинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини, яка документує наслідки ворожої атаки в області.

Станом на 8:37 16 червня в Обухівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків фото: поліція Київської області/Facebook

Повідомляється, що станом на 8:37 в Обухівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, господарчі споруди, паркану та транспортного засобу.

Поліція Київщини документує наслідки ворожої атаки в області фото: поліція Київської області/Facebook

Внаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено приватний транспорт фото: поліція Київської області/Facebook

«Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримав 60-річний чоловік. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу на місці події», – йдеться у повідомленні.

Поліція документує наслідки обстрілу у Київській області фото: поліція Київської області/Facebook

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, групи реагування патрульної поліції Київщини, а також рятувальники ДСНС.

Поліція Київщини закликає громадян бути пильними: під час оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття.

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня повітряна тривога у Києві та області тривала майже чотири години. Один з російських ударних дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі столиці. На місці падіння утворилася величезна вирва. Лише дивом вдалося уникнути значних руйнувань та жертв серед місцевих мешканців. Також внаслідок нічної атаки було пошкоджено торговельні павільйони у Дарницькому районі.