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Єврокомісія пропонує знизити граничну ціну на російську нафту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Єврокомісія пропонує знизити граничну ціну на російську нафту
За словами фон дер Ляєн, нові обмеження торкнуться газопроводів «Північний потік»
скріншот з відео

ЄС хоче знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45

Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Він містить обмеження проти російських енергетичного та фінансового секторів. Про це повідомляє «Главком» з посилання президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Відомство пропонує знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45, оскільки експорт нафти становить третину доходів уряду Росії.

«Пропонуємо запровадити заборону на транзакції для «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2». Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-яких транзакціях щодо трубопроводів «Північний потік». Повернення до минулого немає», – каже Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Єврокомісія пропонує поповнити чорний список тіньового російського флоту ще 77 суднами, які використовуються для перевезення нафти в обхід заборон. Також є пропозиція заборонити імпорт перероблених продуктів на основі сирої російської нафти.

Щодо банківського сектору, відомство хоче розширити заборону з використання системи SWIFT до повної заборони транзакцій, і застосувати її ще до 22 російських банків. Обмеження стосуватиметься також операторів у третіх країнах, що фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій. Обмеження також пропонують накласти на Російський фонд прямих інвестицій, тим самим ускладнюючи модернізацію російської економіки та зміцнення її промислової бази.

Також серед потенційних обмежень – експортні заборони на суму понад 2,5 млрд євро. Вони стосуватимуться товарів і технологій, зокрема товарів подвійного використання. Під санкціями також можуть опинитися 22 російські та іноземні компанії, що прямо чи опосередковано підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Країни-члени Європейського Союзу мають одноголосно погодити пакет санкцій. Їх має затвердити Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, розширивши санкційні списки.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що накладення Європейським Союзом нових санкцій проти Росії не отримає підтримки з боку його країни, якщо ці обмеження суперечитимуть національним інтересам Словаччини.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія санкції росія

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