Росія планує «перевиховати» українських дітей в «Артеку» – ЦНС

Росія прагне перевиховати дітей у дусі «русского міра», що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права

Кремль має намір у 2026 році організувати так зване оздоровлення для 56 тис. українських дітей на території підсанкційного табору «Артек». Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає «Главком».

У ЦНС зазначають, що за фасадом відпочинку ховається цілеспрямована політика – Росія прагне перевиховати дітей у дусі «русского міра», що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

«У 2026 році Кремль «хоче оздоровити» 56 тис. дітей у підсанкційному «Артеку» . Це не про відпочинок. Це – про системне знищення української ідентичності», – йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що «Артек» давно перетворився на інструмент російської пропаганди. Дітей там системно навчають мілітаризму, культу сили та ненависті до всього українського.

«Російська влада прямо заявляє: дітей із тимчасово окупованих територій мають намір інтегрувати в «русскій мір». Це – злочин і грубе порушення Женевських конвенцій», – підкреслюють у ЦНС.

Раніше ми писали, що уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що до кінця місяця Росія передасть п'ятьох українських дітей зі списку, який російська сторона отримала на переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську омбудсменку.

«Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України», – зазначила вона.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила фінансування Єльської обсерваторії конфліктів, єдиної організації, здатної відстежувати українських дітей, викрадених російськими воєнними злочинцями.

Двопартійна група з 30 членів Конгресу на чолі з Ллойд Доггетт щойно опублікувала листа до державного секретаря США Марко Рубіо, в якому закликала його зберегти фінансування програми Єльського університету, яка відстежує викрадених українських дітей.

До слова, докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей.

Законодавці наголошують, що у них є підстави вважати, що дані з цього сховища були безповоротно видалені. «Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки», – заявили вони.