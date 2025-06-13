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Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 13 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1206-й день повномасштабної війни

Окупаційна армія завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 червня станом на 22:00 відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська, Западного та Кам’янки.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Шість разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. На даний час точиться бій.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів. Ворог атакував у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Продовжуються бої в чотирьох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Дотепер триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили 29 атак противника, один бій досі продовжується.

Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1206-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: армія Генштаб ворог

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