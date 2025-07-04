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Politico: Віткофф домагається скасування енергетичних санкцій проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Politico: Віткофф домагається скасування енергетичних санкцій проти РФ
У команді Трампа розгоряється суперечка у питанні Росії
фото: Reuters

Журналісти зазначають, що Трамп і Путін хочуть поділити енергетичний ринок Європи

Спецпредставник президента США Стів Віткофф хоче домогтися скасування санкцій проти російської енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що дебати довкола санкцій та економічної співпраці США з Росією розпалюють адміністрацію Трампа. За словами двох джерел Politico, Віткофф хоче, щоб США скасували енергетичні санкції проти Росії. Проте міністр внутрішніх справ Дуг Бургам хоче витіснення Москви, щоб звільнити місце для більшого імпорту зі США.

Видання зазначає, що енергетичний сектор Європи є центром потенційної співпраці США та Росії. Москва веде переговори з Вашингтоном щодо відновлення «Північного потоку», заохочуючи можливостями для американських інвесторів. Проте, як пише Politico, це викликає занепокоєння в Брюсселі.

Неназваний посадовець ЄС у коментарі Politico наголосив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін «хочуть розділити європейський енергетичний ринок і створити [окремі] сфери впливу».

Нагадаємо, троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, обмеження проти російських компаній, пов’язані з участю у війні проти України та співпрацею з Іраном, залишаються чинними навіть після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкційного списку щодо Сирії.

До слова, Європейський Союз може найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Словаччина 3 липня отримала від Європейської комісії гарантії щодо поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Це стало ключовим компромісом, який відкриває шлях до затвердження чергового пакета обмежень проти держави-агресора.

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Теги: санкції Стів Віткофф росія США

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