Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 224 бойові зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Костянтинівському, де відбулося 24 штурми, ще два боєзіткнення тривали на момент повідомлення.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 74 авіаційних ударів, під час яких застосували 223 керовані авіабомби. Крім того, загарбники використали 8997 дронів-камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 39 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Нескучне, Писарівка, Павлівка, Корчаківка, Велика Рибиця, Потапівка, Кореньок та Сопич Сумської області. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, один район зосередження живої сили противника та три артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

cкриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснили 161 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

cкриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Графського, Синельникового та Волохівки, а також у напрямках Тернової, Миколаївки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська двічі намагалися покращити свої позиції. Противник проводив штурмові дії в районах Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

cкриншот із Deep State

Сили оборони відбили чотири спроби противника вклинитися в українську оборону. Окупанти атакували в районах Новоселівки, Ставків та Діброви.

На Слов’янському напрямку

cкриншот із Deep State

Противник здійснив одну атаку в напрямку Пискунівки.

На Краматорському напрямку

cкриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

cкриншот із Deep State

Зафіксовано 24 атаки російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Вільного, а також у напрямках Куртівки, Павлівки та Миколайпілля. На момент оприлюднення зведення ще два бойові зіткнення тривали.

На Покровському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили 16 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Білицького, Світлого, Красноподілля, Мирного та Молодецького, а також у напрямках Нового Донбасу, Добропілля та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

cкриншот із Deep State

Українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

cкриншот із Deep State

Окупанти 14 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися в районах Злагоди, Тернуватого, Долинки та Гіркого.

На Оріхівському напрямку

cкриншот із Deep State

Противник здійснив одну спробу атакувати українські позиції в напрямку Магдалинівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1687-й день повномасштабної війни в Україні.