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Момент удару РФ по автівках у Павлограді потрапив на відео

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Момент удару РФ по автівках у Павлограді потрапив на відео
Удар по автівках у Павлограді забрав життя людини
скриншот з відео

Після атаки спалахнули автомобілі, один із п’ятьох поранених опинився у важкому стані

Місцеві пабліки опублікували кадри російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок якої загинула одна людина та ще п’ятеро отримали поранення. На відео зафіксовано момент удару по автомобілях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними очільника ОВА, усі п’ятеро постраждалих перебувають у лікарні. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. «У Павлограді уже 5 поранених через ворожу атаку на місто. Постраждалі зараз у лікарні, один – у важкому стані. Медики надають допомогу», – зазначив Ганжа.

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Внаслідок удару в місті виникла пожежа. Горіли автомобілі, на місце прибули екстрені служби.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська атакували Павлоград безпілотниками. За словами Ганжі, внаслідок тієї атаки були знищені магазини, торговельні павільйони та автомобілі.

Начальник ОВА повідомив, що частина вулиці у середмісті фактично була зруйнована. За його оцінкою, 90% пошкоджених об’єктів були комерційними.

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Теги: росія окупанти Дніпропетровщина дрон

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