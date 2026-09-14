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Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року
Триває 1664-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій

За минулу добу на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 286 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11727 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 45 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління та точок запуску БпЛА, п’ять артилерійських систем і позицій артилерії окупантів та ще один важливий об’єкт противника.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Сопич, Кореньок, Вільна Слобода, Товстодубове, Нескучне, Яструбине, Писарівка, Кіндратівка, Могриця, Бачівськ, Уланове, Перемога, Гірки, Безсалівка, Рогізне, Нескучне, Нова Січ, Мар’їне, Олексіївка, Мтолпілля Сумської області; Клюси, Михальчина Слобода, Леонівка, Бучки Чернігівської області. Товстодубове, Есмань та Стецьківка зазнали авіаударів.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби штурмових дій противника не зафіксовано. Агресор здійснив 148 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, 10 з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 10 КАБ.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили шість атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Козача Лопань, Графське, Волохівка та біля Лимана, Старці.

На куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 3

Ворог намагався покращити свої позиції три рази проводячи штурмові дії в напрямку населеного пункту Ківшарівка.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 4

Відбито cпроби вклинитися в українську оборону. Окупанти три рази атакували в районах Новосергіївки та Новоселівки.

На слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив вісім штурмових дій поблизу населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука, Рай-Олександрівка та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 6

Російські загарбники проводили одну атаку противника в напрямку населеного пункту Юрківка.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 20 атак. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Кучерового Яру та в бік Миколайпілля.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 8

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки та районах населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Удачне, Новомиколаївка.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 9

Ворог здійснив три штурмові дії в бік Тернового.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 10

Окупанти вісім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Гірке, Чарівне та у напрямку Різдвянки.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2026 року фото 11

Ворог намагався покращити свої позиції в напрямку Червоної Криниці.

Нагадаємо, триває 1664-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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