Зеленський подякував захисникам України та вшанував пам’ять загиблих

Президент наголосив на внеску військових, які тримають оборону та захищають українські міста й села

Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України подякував українським військовим та вшанував пам’ять тих, хто загинув, захищаючи державу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Найбільша опора України – наші захисники та захисниці. Ті, хто щодня тримають оборону на передовій, рятують побратимів, захищають наші міста й села і дають Україні можливість вистояти. Ми дякуємо їм щодня», – зазначив Зеленський.

Президент окремо згадав військових, які віддали життя за Україну. Він наголосив, що завдяки полеглим захисникам і захисницям українці мають можливість жити та будувати майбутнє країни.

«І сьогодні, у День захисників і захисниць України, особливо згадуємо всіх, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя. Вшановуємо їхню памʼять. Тих, завдяки кому ми сьогодні можемо жити і будувати майбутнє нашої країни», – заявив глава держави.

Зеленський закликав берегти пам’ять про кожного полеглого військового та військову.

«Вічна шана і вдячність нашим героям», – підсумував президент.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України.