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Росія звинуватила Україну в катастрофі в Олешках – ЦПД

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія звинуватила Україну в катастрофі в Олешках – ЦПД
Безпечного маршруту для виїзду з міста досі немає
фото з відкритих джерел

За даними Центру, окупанти знищили критичну інфраструктуру міста й прикриваються цивільними як живим щитом

МЗС Росії та окупаційна адміністрація долучилися до інформаційної кампанії навколо гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У ЦПД пов'язують активізацію російської пропаганди з міжнародним резонансом навколо ситуації в місті. Москва масово поширює неправдиві твердження, ніби ЗСУ:

  • навмисно блокують місто дронами;
  • обстрілюють цивільний транспорт;
  • мінують дороги.

За оцінкою Центру, так російська сторона намагається дискредитувати зусилля України з рятування цивільних і відвернути увагу світу від власних воєнних злочинів на окупованих територіях.

Росія звинуватила Україну в катастрофі в Олешках – ЦПД фото 1
скрин: Центр протидії дезінформації

Натомість у ЦПД наголошують: «Насправді саме російські військові свідомо блокують евакуаційні коридори». Окупанти також не допускають до міста міжнародні гуманітарні організації й утримують мешканців у фактичній блокаді. Крім того, за даними Центру, вони знищили критичну інфраструктуру, позбавили людей продуктів і ліків та використовують цивільних як живий щит.

Що відомо про ситуацію в Олешках

За словами голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, у місті вже чотири роки немає світла, а лікарня фактично може лише зупинити кровотечу - ліків немає, бракує й лікарів. Безпечного шляху для виїзду також немає: Україна й Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляли про готовність провести евакуацію, але російська сторона її не погоджує. Гасаненко розповіла, що заміновано дороги й поля, а підступи до річки – ще з 2023 року.

Українські військові дронами доставили в Олешки близько чотирьох тонн продуктів. Гасаненко підтвердила, що окупанти відбирають таку допомогу, а їжу не російського виробництва вважають приводом для звинувачень у співпраці із ЗСУ.

30 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що, за даними розвідки, Росія готує зрежисовані відео із мешканцями окупованого міста. На них людей змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні окупантам.

Україна також ініціювала терміновий розгляд ситуації в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 вересня Сибіга заявив, що в Олешках майже не залишилося їжі, а частина людей змушена виживати на траві та дикорослих рослинах. Він закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші організації перейти від заяв до практичних дій.

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Теги: Андрій Сибіга росія окупанти Олешки

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