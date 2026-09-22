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Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України
Засуджений ексмер Білгорода Костянтин Полежаєв уклав контракт з армією РФ
фото: росЗМІ

Костянтин Полежаєв уклав контракт із Міноборони РФ після того, як його засудили до п'яти років колонії за хабар

Колишній мер російського Білгорода та ексзаступник губернатора Білгородської області Костянтин Полежаєв загинув на війні проти України. Йому було 54 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Де саме та за яких обставин загинув колишній російський чиновник, наразі невідомо. Офіційно російська влада інформацію про його загибель поки не повідомляла.

Полежаєв очолював Білгород із 2015 року. У вересні 2018-го його переобрали на новий термін, однак уже в січні 2019 року він достроково залишив посаду та перейшов на роботу до обласного уряду. Там Полежаєв став заступником губернатора та очолив департамент житлово-комунального господарства Білгородської області.

У липні 2023 року Полежаєва звільнили з посади через неналежну організацію відновлення будинків, пошкоджених у Шебекіно та Новій Таволжанці. Незабаром після цього його затримали у справі про хабар.

Суд встановив, що колишній чиновник отримав від керівника будівельної компанії автомобілі преміумкласу в обмін на сприяння під час укладання державних контрактів та приймання виконаних робіт.

У серпні 2024 року Полежаєва засудили до п'яти років колонії суворого режиму. Однак за кілька днів до оголошення вироку він уклав контракт із Міністерством оборони РФ.

У жовтні того ж року Білгородський обласний суд за клопотанням командира військової частини призупинив провадження у справі та звільнив Полежаєва з-під варти на час проходження військової служби.

Після цього колишній мер Білгорода вирушив на війну проти України. Інформації про його місце служби та обставини загибелі наразі немає.

Нагадаємо, раніше колишній мер Владивостока Ігор Пушкарьов, засуджений у Росії до 15 років і трьох місяців колонії суворого режиму за корупцію та зловживання посадовими повноваженнями, також підписав контракт із Міноборони РФ та вирушив на війну проти України. До цього контракт із російським військовим відомством уклав ще один засуджений за корупцію ексмер Владивостока – Олег Гуменюк.

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Теги: росія війна окупанти

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