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ЗСУ успішно випробували новий спосіб збиття реактивних дронів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ успішно випробували новий спосіб збиття реактивних дронів
Установки здатні самостійно виявляти та супроводжувати ціль завдяки машинному зору й технологіям штучного інтелекту
фото: кадр з відео

Роботизовані турелі зі штучним інтелектом уже уразили російські «Герань-5»

Українські військові вперше успішно збили російські реактивні безпілотники за допомогою роботизованих турелей. Ці системи використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту для автоматичного виявлення і супроводу повітряних цілей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає «Главком».

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За словами Ігната, роботизовані турелі вже продемонстрували здатність уражати навіть реактивні БпЛА. Зокрема, йдеться про російські безпілотники «Герань-5».

«Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5" з тих самих турелей», – сказав речник Повітряних сил.

Він пояснив, що такі установки здатні самостійно виявляти та супроводжувати ціль завдяки машинному зору й технологіям штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати частину роботи оператора та зменшити вплив людського фактора під час ураження безпілотника.

Водночас можливості роботизованих турелей мають певні обмеження. Безпосередньо для знищення цілі вони використовують кулемет, тому радіус ефективного застосування таких систем є відносно невеликим. Однак саме це може робити їх корисними для захисту конкретних об’єктів від низьколітаючих безпілотників.

За словами Ігната, такі турелі вже встановлюють, зокрема, на мостах. Системи можуть працювати як елемент так званої малої протиповітряної оборони, завданням якої є боротьба з дронами на невеликих відстанях.

Потреба в таких засобах зростає через збільшення кількості реактивних безпілотників, які Росія застосовує під час атак на Україну. Такі БпЛА рухаються швидше за традиційні ударні дрони та створюють додаткові труднощі для української ППО.

Зокрема, 1 жовтня російські війська атакували Україну 97 ударними безпілотниками, 66 із яких були реактивними. За даними Повітряних сил, українська ППО тоді знищила або придушила 78 дронів, серед яких 55 реактивних.

Раніше Ігнат повідомляв, що Росія поступово нарощує застосування реактивних БпЛА. У червні РФ запустила по Україні близько 350 таких дронів, у липні – близько 1,5 тис., а в серпні – вже понад 2,8 тис.

Варто нагадати, що головною загрозою під час нового масованого російського удару по Україні залишаються балістичні ракети, які здатні досягати цілей за лічені хвилини. Для їхнього перехоплення Україні необхідно більше ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Теги: ЗСУ Юрій Ігнат війна дрон системи ППО

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