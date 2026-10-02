З окупації повернувся 41 українець: серед них діти

Люди, які повернулися з тимчасово окупованих територій через пункт пропуску «Мокрани – Доманове» на Волині

Лубінець: серед повернених – родина, старший син якої досі в полоні, та молода медикиня

У серпні–вересні 41 громадянин, який перебував на тимчасово окупованих територіях, повернувся в Україну через пункт пропуску «Мокрани – Доманове» на Волині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Серед повернених – четверо дітей та п'ятеро підлітків. Для частини людей шлях додому тривав місяці або роки. Після перетину кордону вони потребують допомоги з документами, житлом, фінансами та подальшим доїздом.

фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

«Для кожного з них це не просто перетин кордону, – зазначив Лубінець. – Це завершення місяців або років життя в окупації – зі страхом, тиском, переслідуваннями та постійною невизначеністю».

фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Омбудсман розповів історії кількох людей. Одна родина змогла виїхати після звільнення батька з полону. Їхній старший син залишається в неволі з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син, за словами уповноваженого, перебували під контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб. Як вони розповіли, їх під приводом надання медичної допомоги помістили до місця несвободи й утримували там примусово.

Також повернулася молода медикиня. Її вивезли з окупації незадовго до фактичної мобілізації до збройних формувань Росії. Ще один чоловік неодноразово зазнавав затримань і місяцями перебував у підвалах, окупанти вилучили в нього український паспорт.

фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Допомога після повернення

Робота з людьми не завершується на кордоні. Офіс омбудсмана допомагає відновити документи, отримати фінансову підтримку й тимчасове житло, а також забезпечує психологічний і соціальний супровід. Людям також допомагають придбати квитки та дістатися до місця призначення.

У серпні–вересні таку допомогу в межах проєкту отримали 1140 людей, серед яких були й громадяни, евакуйовані з тимчасово окупованих територій.

«За кожним зверненням – конкретна людина і її право повернутися додому», – наголосив омбудсман.

За його словами, Волинь залишається одним із маршрутів повернення. Пункт пропуску «Мокрани – Доманове» розташований на кордоні України та Білорусі: через нього люди, які виїжджають із тимчасово окупованих територій, потрапляють в Україну.

фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Ситуація в Олешках

Згадав у дописі омбудсман і ситуацію в Олешках. На окупованих територіях залишаються люди, які чекають можливості виїхати. Найскладніша ситуація – в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонської області. Там перебувають літні люди, люди з інвалідністю, хворі та родини з обмеженим доступом до продуктів, води, ліків, медичної допомоги й зв'язку. Про гуманітарну блокаду міста «Главком» уже писав.

До Офісу омбудсмана щодня надходять звернення від громадян, які хочуть залишити окуповані території. Для організації виїзду фахівці шукають маршрути, залучають державних і міжнародних партнерів та працюють через треті країни.

Окремо Лубінець заявляв, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести організовану евакуацію мешканців Олешок. Міжнародний комітет Червоного Хреста раніше повідомляв про готовність сприяти такій гуманітарній місії.

Нагадаємо, 19 вересня Лубінець повідомляв, що Україна повернула з окупації ще 15 громадян: наймолодшому з них було 49 років, найстаршій жінці – 96.