Шахов під підозрою та нові правила «жовтої» зони карантину. 22 листопада за хвилину

Із 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, нардеп від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні

Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії – секретар РНБО

Міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

«Єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу «Ч», – сказав Данілов.

Нардеп Шахов отримав підозру від НАБУ

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні. Він там не вказав понад 10 квартир в центрі Києва, паркомісця та будинки в елітному котеджному містечку на майже 60 мільйонів гривень.

Путін збирається обговорити з Байденом Україну

Під час наступного контакту президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорять Україну. Відбудеться це на тлі заяв про підготовку РФ наступу на Україну. Про це розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Поштарі та залізничники потрапили до списку професій з обов'язковою вакцинацією

Міністерство охорони здоров’я розширить перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов’язковою. Як повідомив під час брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко, нововведення почнуть діяти у грудні.

«З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави – «Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші», – зазначив він.

Правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими

Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до правил «жовтої» зони адаптивного карантину. «Наразі міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів», – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.