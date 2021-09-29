Ковбасний рекорд: на Одещині виклали найбільшу мапу з м’ясної нарізки (фото)

Рекорд зафіксували під час фестивалю «Любашівка» — столиця української ковбаси»

На Одещині у селищі Любашівка місцеві мешканці виклали найбільшу мапу України з ковбасної нарізки і тим самим встановили рекорд України. Про це повідомляється на сторінці місцевої громади у Facebook.

Рекорд зафіксували під час фестивалю «Любашівка» — столиця української ковбаси».

За інформацією, гості фестивалю змогли купити не тільки ковбасні вироби, а й сало, хліб, а також різні солодощі.

Увечері в селищі була дискотеки, фаєр-шоу, інші заходи, які тривали до пізньої ночі.

Стріт-арт у містечку на Одещині потрапив до Книги рекордів України.

Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині започаткували проєкт «Книга рекордів Нетішина» та встановили кулінарний рекорд міста. Для встановлення рекорду виготовили вареники з 57 різними начинками. Це вареники із картоплею, грибами, солодким сиром, вишнею, чорницею, рибою та інші.

До слова, на Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні інсталяцію Скіфської пекторалі.

Також у Черкасах під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг.