На Хмельниччині встановили кулінарний рекорд: таких вареників ви точно не куштували (фото)

Частували стравою з халвою, гарбузом і корицею, горохом, яблуком

У Нетішині наліпили вареників із 57 начинками

У Нетішині на Хмельниччині започаткували проєкт «Книга рекордів Нетішина» та встановили кулінарний рекорд міста. Про це повідомляє пресслужба центральної Публічної бібліотеки Нетішинської громади.

Для встановлення рекорду виготовили вареники з 57 різними начинками. Це вареники із картоплею, грибами, солодким сиром, вишнею, чорницею, рибою та інші.

Зафіксувала рекорд Нетішина комісія, яку створив своїм розпорядженням міський голова.

Після фіксування рекорду всі охочі мали змогу спробувати вареники з незвичними начинками на будь-який смак.

Нагадаємо, раніше у Черкасах під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг.

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