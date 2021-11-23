В Україні скорочується виробництво макаронів: у кого купуємо цей продукт

За останні п’ять років макаронів стали виготовляти майже на чверть менше

Близько 34% ринку посідають іноземні макарони, зокрема з Італії, Туреччини та Польщі

Обсяги виробництва макаронних виробів в Україні протягом останніх п'яти років впали на 23%. У 2021 році, за прогнозами, в Україні вироблять близько 67,7 тис. т цього продукту, це на 7% нижче за аналогічний показник 2020 року. Тому українська продукція займає на вітчизняному ринку частку у розмірі 66%, решта 34% – це імпорт, повідомляє «Український клуб аграрного бізнесу».

Паралельно зі скороченням виробництва спостерігається тенденція до зростання постачання макаронних виробів з-за кордону. Основними експортерами виступають: Італія – 21,7 тис. тонн; Туреччина – 9100 тонн; Польща – 8800 тонн.

За попередніми оцінками, у 2021 році в Україну імпортують близько 49,1 тис. т цього продукту, що на 7% менше за аналогічний показник минулого року, але на 82% перевищує показник 2017 року.

При цьому Україна також здійснює експортні постачання макаронних виробів, проте вони значно поступаються імпортним – близько 5400 тонн у 2021 році (+48% за рік). Основні покупці – Венесуела, Молдова, Литва.

Нагадаємо, в Україні вирішили, скільки пшениці продавати за кордон, щоб залишилося для власних потреб

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