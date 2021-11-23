Бігова стежка у формі мапи України потрапила до Книги рекордів

На Житомирщині створили маршрут-мініатюру контуру нашої держави

Бігова стежка «Лісова Україна», яку проклали в Зарічанському лісгоспі на Житомирщині, потрапила до Книги рекордів України. Про це у Facebook повідомив автор ідеї створення стежки Юрій Мілованов.

«Бігова стежка «Лісова Україна» увійшла до Книги рекордів України в категорії «Розміри», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Мілованов, найбільшу лісову стежку у формі карти України проклали на території державного підприємства «Зарічанське лісове господарство».

Стежка протяжністю майже 10 км з’явилася напередодні Дня незалежності України. Своєю формою вона повторює контур нашої держави, зменшений у понад 500 разів.

Стежку промаркували учасники бігового клубу Top Runners Zhytomyr за сприяння лісівників. Нею можна не тільки пробігтись, а й пройтися.







