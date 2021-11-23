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    Бігова стежка у формі мапи України потрапила до Книги рекордів

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    Доріжка має протяжність 10 км - Бігова стежка у формі мапи України потрапила до Книги рекордів

    Доріжка має протяжність 10 км

    Фото: Юрій Мілованов/Facebook

    На Житомирщині створили маршрут-мініатюру контуру нашої держави

    Бігова стежка «Лісова Україна», яку проклали в Зарічанському лісгоспі на Житомирщині, потрапила до Книги рекордів України. Про це у Facebook повідомив автор ідеї створення стежки Юрій Мілованов.

    «Бігова стежка «Лісова Україна» увійшла до Книги рекордів України в категорії «Розміри», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначив Мілованов, найбільшу лісову стежку у формі карти України проклали на території державного підприємства «Зарічанське лісове господарство».

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    Бігова стежка «Лісова Україна» увійшла до Книги рекордів України Фото: Юрій Мілованов/Facebook
    Бігова стежка «Лісова Україна» увійшла до Книги рекордів України Фото: Юрій Мілованов/Facebook
    Бігова стежка «Лісова Україна» увійшла до Книги рекордів України Фото: Юрій Мілованов/Facebook

    Стежка протяжністю майже 10 км з’явилася напередодні Дня незалежності України. Своєю формою вона повторює контур нашої держави, зменшений у понад 500 разів.

    Стежку промаркували учасники бігового клубу Top Runners Zhytomyr за сприяння лісівників. Нею можна не тільки пробігтись, а й пройтися.

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    Теги: туризм Україна Житомирщина
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    Бігова стежка у формі мапи України потрапила до Книги рекордів