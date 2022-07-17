«Кляча московська»: мережа заганьбила Повалій через концерт у Білорусі

Таїсія Повалій виступила у Білорусі на «Слов'янському базарі», через що нарвалася на критику серед користувачів соціальних мереж

Співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні й продовжує виступати на кремлівських сценах, поки в нашій державі гинуть мирні люди, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію «Верба». Це сталося саме в той день, коли рашисти бомбили Вінницю, 14 липня. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що нарвалася на хвилю хейту.

«Прийде час – і все стане на свої місця. Були люди, які підтримували Гітлера. Є і зараз такі, як ви, які бояться Путіна. Але за все потрібно платити. А ви співайте, поки вашу країну знищують», «Як шкода, що я колись любила ваші пісні», «Путінська повія! Вона втратила свій імідж. Вони там в Раші всі на одне лице», «Нічого українського в цій бабі немає. Стара кляча московська, нехай Тебе Бог покарає!», «Таїчка, гроші не пахнуть?» – написали користувачі.

Відомо, що це вже не перший цинічний виступ Повалій. На 9 травня вона співала «Пісню про рушник» перед росіянами.

Нагадаємо, 13 липня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко влаштував фестиваль «Слов'янський базар» у Вітебську. На його відкритті він заявив, що Україна була втрачена нібито через те, що українська влада вирішила відмовитися від слов'янської ідентичності.

Як відомо, 14 липня Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Загинули 24 особи.