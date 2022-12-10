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На Херсонщині відновив роботу Пенсійний фонд

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Херсонщині відновив роботу Пенсійний фонд
Пенсійний Фонд відновив роботу на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Громадянам уже надають послуги у Херсоні, Білозерці, Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці

На Херсонщині відновлено роботу Пенсійного Фонду України. Про це повідомив у Telegram глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Наразі громадянам уже надають послуги у Херсоні, Білозерці, Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці.

Янушевич також опублікував телефони «гарячих ліній».

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Повідомлялося також, що у Херсоні запровадили комендантську годину

Читайте також: Пенсійне посвідчення згоріло, годувальник загинув. Мінсоц пояснює, як відновити виплати

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