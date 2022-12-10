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Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні
Рашисти обстріляли медичний заклад у Херсоні
фото: Кирило Тимошенко

Будівлю пологового відділення лікарні пошкоджено

Окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено», – повідомив Тимошенко.

Він зазначив, що медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.

У Херсоні сьогодні, 10 грудня місцеві жителі чують вибухи. Тим часом частина міста залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли росіян.

Нагадаємо, російські терористи продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Цілеспрямовано бʼють мирним людям, які не можуть дати відсіч. 

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