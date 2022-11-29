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Окупанти вбили письменника Вакуленка: поліція повідомила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вбили письменника Вакуленка: поліція повідомила нові деталі
Володимир Вакуленко – лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка
фото з відкритих джерел

У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка 

Поліція повідомила нові деталі убивства дитячого письменника з Харківщини Володимира Вакуленка. Загарбники застрелили Вакуленко  з пістолета Макарова, експерти вилучили з тіла загиблого дві кулі. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Росіяни під час окупації розстріляли письменника Володимира Вакуленка. Наразі завершена перевірка ДНК-профілю та підтверджено – загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова», – зазначив Болвінов.

Окупанти вбили письменника Вакуленка: поліція повідомила нові деталі фото 1

Він розповів, що у жовтні до поліції звернувся батько Володимира – він був упевнений, що один із загиблих, похованих на Ізюмському кладовищі, – його син. Вакуленко-старший розповів, що до їх дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, «ЛНРівці» та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина - провели жорстокий допит з побиттям та відпустили. Наступного дня до їх дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою «Z» та силоміць вивезли Володимира Вакуленка. Відтоді живим його ніхто не бачив.

«Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі, відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці РФ з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від с. Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці понад місяць», – зазначив Болвінов.

Володимир Вакуленко – лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, всеукраїнського конкурсу ім. Леся Мартовича, міжнародного конкурсу «Коронація слова», нагороджений відзнакою «Срібний тризуб» до 20-ліття Незалежності України (за літературні досягнення).

Як раніше повідомлялося, російські загарбники під час окупації Харківщини вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. 

Теги: письменник війна окупанти смерть Харківщина

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