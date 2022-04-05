Полк «Азов» змінює реквізити: відомий фестиваль розпочинає збір коштів

Всі кошти будуть спрямовані на закупівлю екіпіровки та техніки для виконання бойових задач з оборони Маріуполя

Фестиваль «Файне Місто» розпочинає збір коштів на потреби окремого загону спеціального призначення «Азов», який сьогодні базується в Маріуполі та найгарячіших точках країни. Про це повідомляється на сайті фестивалю.

«Станом на зараз військові полку мужньо відбивають хвилі навали російських окупантів, проте потреби в амуніції, медикаментах та техніці з кожним днем лише зростають. Інформацію про потреби для військових ОЗСП «Азов» на передовій ми отримуємо безпосереднього з логістичного штабу ОЗСП «Азов» і всі зібрані кошти підуть лише на отримані запити від нього», – йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день військові спецпідрозділу особливо потребують:

Безпілотні літальні апарати

Квадрокоптери

Квадрокоптери з тепловізійною оптикою

Тепловізори

Прибори нічного бачення

Планшети для управління безпілотниками

«Зараз надважливо об’єднатись так, як це вміємо робити тільки ми, щоб зібрати кошти і захистити кожного українського військового на передовій у боротьбі з російськими окупантами», – зазначають організатори фестивалю.

Зазначимо, що на офіційних акаунтах «Азов» також повідомляється про зміну реквізитів:

ГО «Файне Місто»

ЄДРПОУ/ДРФО 39215950

в АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 338783

UA063387830000026004055129490 - UAH (Українська гривня),

UA063387830000026007055136178 - USD (Долар США),

UA373387830000026003055124504 - EUR (Євро),

UA183387830000026002055125656 - GBP (Англiйський фунт стерлiнгiв)

UA073387830000026004055144798 - PLN (Польський злотий)

PayPal:

[email protected]

BTC (Bitcoin):

17C55k8KftKbovKb789e4diBHjyk4kXyF5

ETH (Ethereum):

0xa8d4c3aa7c6e44a4c414db03e9b03de99f82b3b0

LTC (Litecoin):

LiCAiuXKXhYSCmnr4XhunHHfFnxqRD4opr

BNB (Binance Coin):

0xa8d4c3aa7c6e44a4c414db03e9b03de99f82b3b0.

Бійці полку Нацгвардії «Азов», які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.

Нагадаємо, кадри із понівеченого росіянами передмістя Києва жахають, але ситуація у заблокованому путінськими орками Маріуполі набагато гірша. Про це заявив начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич.

Напередодні примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Напередодні окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера.

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