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    Чи можуть окупанти прослуховувати телефонні розмови українців – відповідь Держспецзв'язку

    Обмеження дзвінків з українських сім-карток до абонентів російських операторів вирішили не запроваджувати - Чи можуть окупанти прослуховувати телефонні розмови українців – відповідь Держспецзв'язку
    Обмеження дзвінків з українських сім-карток до абонентів російських операторів вирішили не запроваджувати
    фото з відкритих джерел

    Загарбники поширюють фейки, щоб залякати людей

    Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь повідомив, що наразі немає жодних підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців. Про це пише «Сьогодні».

    «Усі такі заяви виявилися фейками і частиною інформаційно-психологічних операцій. Їхня мета – залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки», – зазначив Щиголь.

    Він додав, що це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації і згадав приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звісно, воно виявилося неправдою.

    Від початку вторгнення Росії розглядалося питання про обмеження дзвінків з українських сім-карток до абонентів російських операторів.

    «Фактично воно майже було ухвалене, однак від нього все ж вирішили відмовитися. Це дало можливість прослуховувати розмови ворожих військових, чиї системи зв’язку виявилися недієздатними, та отримувати безліч вкрай важливої для нашої боротьби з агресором інформації», – повідомив він.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці відбили масовану кібератаку на Укртелеком.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи можуть окупанти прослуховувати телефонні розмови українців – відповідь Держспецзв'язку