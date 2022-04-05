Не тільки Маріуполь. Названо міста на Донбасі, які найбільше зруйновані війною

Одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Донбасу, крім Маріуполя, є Авдіївка, яку окупанти постійно обстрілюють

Рашисти тримають у напрузі усю Донецьку область, найбільш зруйнованими є Авдіївка та Мар’їнка

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко назвав міста регіону, які окупанти особливо сильно обстрілювали. Про це чиновник розказав в інтерв’ю «Главкому».

Найбільш зруйновані населені пункти Донецької області, крім Маріуполя, це Авдіївка, Вугледар, Красногорівка та Мар’їнка. Втім, почуватися у безпеці не може уся область, зазначив військовий губернатор Донеччини: «Є прильоти й у Бахмуті. Сигнали повітряної тривоги – по всій області».

Одним із об’єктів у Маріуполі, які були спеціально обстріляні рашистами, Кириленко назвав металургійний комбінат імені Ілліча. «По ньому були системні удари, щоб не просто зупинити, а спричинити більш тяжкі наслідки. Але керівництво встигло законсервувати», – запевнив голова ОВА. Усі процеси на ММК ім. Ілліча були зрештою безпечно зупинені.

Оскільки інфраструктура регіону зруйнована, жителі Донбасу, потребують гуманітарної допомоги. Зараз ситуація із розподіленням гуманітарки, за словами Павла Кириленка, є контрольованою і регламентованою, зокрема, і центральною владою: «Немає хаосу, такого, що приїхали, роздали, а завтра на полицях магазинів опинилася польська продукція. Так, були деякі винятки, факти продажу гуманітарки, але вони поодинокі».

Щодо конкретних продуктів, які перш за все потрібні жителям Донецької області, то це, як зазначив губернатор, борошно, олія, тушонка та різноманітні каші.

Кириленко також розповів про факти співпраці з колегами із інших українських регіонів, які, як можуть, допомагають Донбасу. «Наприклад, може зателефонувати колега з Тернопільської області: «У мене є те й те, буде їхати машина. Відправляти? Відправляю». Те саме з Дніпропетровською областю. З Дніпром дуже сильно спілкуємось. Є спілкування із Закарпатською областю, Івано-Франківщиною», – зазначив керівник військової адміністрації Донеччини.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Кириленко упевнений, що росіяни обстрілюють Маріуполь, бо місто усі вісім років війни розвивалося і змінювалося на краще, а території, окуповані росіянами, так звані ДНР та ЛНР, тільки занепадали.

А відбудувати Маріуполь, як вони обіцяють, росіяни ніколи не зможуть.

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