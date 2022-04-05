Поміняли методички: Прокремлівські Telegram-канали припинили хизуватися захопленням Києва

Тепер кремлівські пропагандисти намагаються виправдати злочини російських військових у Бучі

Головною метою роботи прокремлівських Telegram-майданчиків 1-4 квітня стало відбілювання звірств російської армії в Бучі та перекладання відповідальності на ЗСУ, а також створення інформаційного шуму, аби щонайменше зародити сумнів у винуватості російських військ. Про це свідчать дані моніторингу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Також розповсюджуються дописи про буцімто катування російських військових в українському полоні – мовляв вони повертаються додому без пальців та статевих органів. Ймовірно, метою була мотивація російських військових бути більш жорстокими і не потрапляти в полон.

Проросійські Telegram-канали розповідають, що «спеціальна воєнна операція» йде за планом і 3,5 з 8 цілей вже виконано. При цьому про захоплення Києва та встановлення нової влади в Україні більше не йдеться, хоч нещодавно це називали однією з основних цілей.

Просувають наратив про небувале об’єднання росіян перед тиском Заходу, з яким Росія воює в Україні. Заяви британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона про поставки зброї для захисту Одеси прокремлівські майданчики використовують для виправдання російського вторгнення в Україну: якби Росія не атакувала Україну, Британія збільшила би вплив у Чорному морі.

Багато каналів порівнювали Україну з Сирією та говорили про можливість використання хімічної зброї.

«Риторика щодо цього питання була наступною: навіть якщо у ході воєнної операції буде використано хімічну зброю, у цьому все одно звинуватять Росію, хоча це буде неправда, як у випадку Сирії та багатьох інших випадках. Ймовірно, це спроба заздалегідь відбілити російських військових, якщо Росія застосує хімічну зброю проти України», - зазначається в довідці Центру.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.