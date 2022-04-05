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    Поміняли методички: Прокремлівські Telegram-канали припинили хизуватися захопленням Києва

    Наслідки перебування в Бучі російських окупантів - Поміняли методички: Прокремлівські Telegram-канали припинили хизуватися захопленням Києва

    Наслідки перебування в Бучі російських окупантів

    фото: Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

    Тепер кремлівські пропагандисти намагаються виправдати злочини російських військових у Бучі

    Головною метою роботи прокремлівських Telegram-майданчиків 1-4 квітня стало відбілювання звірств російської армії в Бучі та перекладання відповідальності на ЗСУ, а також створення інформаційного шуму, аби щонайменше зародити сумнів у винуватості російських військ. Про це свідчать дані моніторингу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Також розповсюджуються дописи про буцімто катування російських військових в українському полоні – мовляв вони повертаються додому без пальців та статевих органів. Ймовірно, метою була мотивація російських військових бути більш жорстокими і не потрапляти в полон.

    Проросійські Telegram-канали розповідають, що «спеціальна воєнна операція» йде за планом і 3,5 з 8 цілей вже виконано. При цьому про захоплення Києва та встановлення нової влади в Україні більше не йдеться, хоч нещодавно це називали однією з основних цілей.

    Просувають наратив про небувале об’єднання росіян перед тиском Заходу, з яким Росія воює в Україні. Заяви британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона про поставки зброї для захисту Одеси прокремлівські майданчики використовують для виправдання російського вторгнення в Україну: якби Росія не атакувала Україну, Британія збільшила би вплив у Чорному морі.

    Багато каналів порівнювали Україну з Сирією та говорили про можливість використання хімічної зброї.

    «Риторика щодо цього питання була наступною: навіть якщо у ході воєнної операції буде використано хімічну зброю, у цьому все одно звинуватять Росію, хоча це буде неправда, як у випадку Сирії та багатьох інших випадках. Ймовірно, це спроба заздалегідь відбілити російських військових, якщо Росія застосує хімічну зброю проти України», - зазначається в довідці Центру.

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Поміняли методички: Прокремлівські Telegram-канали припинили хизуватися захопленням Києва