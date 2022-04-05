США успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього – CNN

Запуск відбувся у кінці березня

США в середині березня успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього факту, щоб уникнути ескалації у відносинах із РФ перед візитом президента Байдена до Європи. Про це повідомив із посиланням на джерела в адміністрації США телеканал CNN.

«Концепт гіперзвукової ракети з повітряно-реактивним двигуном (HAWC) був запущений із бомбардувальника B-52 в районі західного узбережжя Америки», – цитує телеканал американського чиновника.

При цьому уточнюється, що це було перше успішне випробування системи, розробленої компанією Lockheed Martin.

Тестовий пуск відбувся через кілька днів після того, як Росія заявила, що використала власну гіперзвукову ракету під час удару по об’єктах на заході Україні. Тоді в Пентагоні скептично оцінили значення заявленого росіянами пуску ракети «Кинджал». Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що не вважає це чинником, який може змінити хід гри.

Під час випробувань американської ракети президент Байден готувався до візиту в Європу, уточнюється в публікації.

Президент США Джо Байден з 23 по 27 березня перебував з візитом у Європі, де взяв участь у зустрічах лідерів у форматах НАТО, ЄС та G7. Крім того, він відвідав Польщу, де зустрівся, в тому числі з главами МЗС і Міноборони України.

Як повідомлялося, що США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні.

Гіперзвукова зброя рухається уп’ятеро скоріше за швидкість звуку. Її важко виявити та уразити системами протиракетної оборони.

Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.