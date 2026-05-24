Київ атакують балістичні ракети: збиття, повторна загроза МБР

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
фото ілюстративне
У КМДА закликали киян залишатися в укриттях до відбою тривоги

У ніч на 24 травня Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами — зафіксовано численні збиття, оголошено повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА та начальника адміністрації Тимура Ткаченка.

Масована атака і збиття

Столиця зазнала масованої атаки балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомляють про кількісні збиття балістики над містом.

Згодом зафіксовано повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж». Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив: «Столиця зазнала масованої атаки балістикою. Можливі нові пуски. Залишайтеся в укриттях!» – написав він. 

Ракетна небезпека від початку ночі

Повітряні сили повідомили, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт російського МіГ-31К — носія аеробалістичної ракети «Кинджал». Моніторингові канали також зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Олєнья» в Мурманській області.

О 00:50 з'явилася інформація про загрозу балістики середньої дальності з Капустиного Яру Астраханської області. О 00:58 — про загрозу балістики з Брянська для Києва, Вінниці та Житомира.

Наслідки попереднього масованого удару

Нинішня атака відбувається на тлі важких наслідків масованого комбінованого удару по Києву в ніч на 9 січня. Тоді загинули четверо людей, ще 19 отримали поранення, зафіксовано пожежі та руйнування житлових і цивільних об'єктів.

Після того удару шість тисяч багатоквартирних будинків залишилися без теплопостачання. Народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко повідомив, що в багатьох районах столиці комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

