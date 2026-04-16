Удар по Києву: росіяни вбили 12-річну дитину

Цієї ночі російські терористи вбили 12-річну дитину у Подільському районі столиці під час балістичної атаки. Про це повідомляє столична влада, пише «Главком».

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що стало відомо про загибель дитини внаслідок російського обстрілу. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Подільському районі загинула 12-річна дитина.

У ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

В Оболонському районі поранення отримали медики, які виїхали на виклик. У Подільському зафіксовано пошкодження за різними адресами, щодо наслідків у Шевченківському районі – інформація уточнюється.