Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»

Стурбованості та співчуттів недостатньо – партнери України мають перетворити слова солідарності на конкретні дії та дати чіткий сигнал Москві про ціну, яку їй доведеться заплатити. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав про це у своєму акаунті у мережі X – у відповідь на повідомлення про загрозу удару «Орєшником». Про це повідомляє «Главком».

Попередження має долетіти до Москви

Сибіга звернувся до союзників із закликом негайно скористатися важелями впливу – як публічно, так і через закриті канали. На думку міністра, партнери мають усі інструменти для тиску на агресора, але досі не застосовують їх сповна.

«Стурбованості та співчуттів недостатньо. Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали», – написав Сибіга.

Окремо глава МЗС наголосив, що Україна цінує отримані від партнерів попередження про підготовку масованого удару. Водночас він підкреслив: сигнал мав би надійти не до Києва чи іноземних громадян, а безпосередньо до Кремля.

«Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом. Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві – російським режимом», – наголосив міністр.

Зеленський підтвердив загрозу удару

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка – зокрема американські та європейські партнери – передала дані про підготовку Росією удару з використанням балістичної ракети середньої дальності «Орєшник». Інформацію перевіряють.

«Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орєшніка». Перевіряємо цю інформацію», – зазначив Зеленський.

Президент також закликав громадян серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та користуватися укриттями. Він зауважив: застосування такої зброї – це не лише виклик для України, а й глобальний прецедент.

«Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Сибіга закликав партнерів діяти після чергової російської атаки – поступки Путіну, на його думку, терору не зупинять. До слова, «Орєшником» Росія вже завдавала удару по Україні – після того Київ ініціював термінове засідання Радбезу ООН.