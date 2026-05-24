Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»

Вікторія Літвінова
На думку міністра, партнери мають усі інструменти для тиску на агресора, але досі не застосовують їх сповна
фото: МЗС України
МЗС: Ключове попередження має бути почуте не в Києві, а в Москві

Стурбованості та співчуттів недостатньо – партнери України мають перетворити слова солідарності на конкретні дії та дати чіткий сигнал Москві про ціну, яку їй доведеться заплатити. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав про це у своєму акаунті у мережі X – у відповідь на повідомлення про загрозу удару «Орєшником». Про це повідомляє «Главком».

Попередження має долетіти до Москви

Сибіга звернувся до союзників із закликом негайно скористатися важелями впливу – як публічно, так і через закриті канали. На думку міністра, партнери мають усі інструменти для тиску на агресора, але досі не застосовують їх сповна.

«Стурбованості та співчуттів недостатньо. Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали», – написав Сибіга.

Окремо глава МЗС наголосив, що Україна цінує отримані від партнерів попередження про підготовку масованого удару. Водночас він підкреслив: сигнал мав би надійти не до Києва чи іноземних громадян, а безпосередньо до Кремля.

«Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом. Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві –  російським режимом», – наголосив міністр.

Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником» фото 1
фото: допис Сибіги в мережі X

Зеленський підтвердив загрозу удару

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка – зокрема американські та європейські партнери – передала дані про підготовку Росією удару з використанням балістичної ракети середньої дальності «Орєшник». Інформацію перевіряють.

«Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орєшніка». Перевіряємо цю інформацію», – зазначив Зеленський.

Президент також закликав громадян серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та користуватися укриттями. Він зауважив: застосування такої зброї – це не лише виклик для України, а й глобальний прецедент.

«Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Сибіга закликав партнерів діяти після чергової російської атаки – поступки Путіну, на його думку, терору не зупинять. До слова, «Орєшником» Росія вже завдавала удару по Україні – після того Київ ініціював термінове засідання Радбезу ООН.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

