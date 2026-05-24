В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Вікторія Літвінова
Громадянам варто пройти до найближчого укриття

У Києві та низці областей України 24 травня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Як повідомляли Повітряні сили, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Тим часом, моніторингові пабліки повідомляють про зліт бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Олєнья", Мурманской області.

О 00:50 моніторингові пабліки повідомили про загрозу балістики середньої дальності з Капустиного Яру, Астраханської області.
О 00:58 оголосили про загрозу балістики з Брянська для Києва, Вінниці та Житомира. У столиці лунають вибухи. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Раніше посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупаційні війська можуть готувати масований комбінований удар по території України, зокрема по Києву, із залученням різних типів озброєння. Військова розвідка, спираючись зокрема на дані американських та європейських партнерів, зафіксувала ознаки підготовки атаки, в якій ворог може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

