Росія вдарила по Одещині: дев'ятеро поранених, серед них троє дітей

Вікторія Літвінова
На момент удару на об'єкті перебувало чимало родин з дітьми
Олег Кіпер: семеро постраждалих госпіталізовані, стан одного з дорослих важкий

Увечері 23 травня російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Дев'ятеро людей отримали поранення – серед них троє дітей віком від восьми до дванадцяти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Увечері, до початку атаки, Повітряні сили ЗСУ попереджали про балістичну загрозу з південного напрямку.

Семеро з дев'яти постраждалих госпіталізовані. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий; троє дітей перебувають у стані середньої тяжкості.

«Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості. На місці події працюють усі відповідні служби. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», – повідомив Кіпер.

За інформацією з місцевих пабліків, удар балістичною ракетою припав по базі відпочинку поблизу Маяків під Одесою. На момент атаки на об'єкті перебувало чимало родин з дітьми.

Новина доповнюється

Нагадаємо, наприкінці квітня російські окупанти атакували Одесу, завдавши ударів по житлових кварталах міста. Тоді також постраждали цивільні, зруйновано квартири.

До слова, після наступної атаки наприкінці квітня кількість постраждалих по Одесі зросла до чотирнадцяти, серед них двоє дітей. 

