Вікторія Літвінова
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України 23 травня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться в повідомленні КМВА.

Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, повідомив, що ворог атакує столицю ударними безпілотниками.

«Будьте в укриттях!», – ідеться в повідомленні.  

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Раніше посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупаційні війська можуть готувати масований комбінований удар по території України, зокрема по Києву, із залученням різних типів озброєння. Військова розвідка, спираючись зокрема на дані американських та європейських партнерів, зафіксувала ознаки підготовки атаки, в якій ворог може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

