Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі

Відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки. У зв’язку з цим у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони. Як інформує «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету», про це повідомив голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин на Конгресі місцевих та регіональних влад у Славутичі.

За словами Данчина, відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування.

«Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ», – заявив він.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Він повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.