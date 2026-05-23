Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі
На Київщині розпочали підготовку 32 населених пунктів, включно зі столицею, до кругової оборони
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки. У зв’язку з цим у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони. Як інформує «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету», про це повідомив голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин на Конгресі місцевих та регіональних влад у Славутичі.

За словами Данчина, відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування.

«Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ», – заявив він.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Він повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

Читайте також:

Теги: Київ військові навчання Олександр Лукашенко росія Володимир Зеленський Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд повернув у комунальну власність земельну ділянку по вул. Автозаводській
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
29 квiтня, 09:36
Захарова заявила, що Київ «не може диктувати умови»
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
29 квiтня, 04:47
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
30 квiтня, 21:35
Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
5 травня, 18:29
Президент України Володимир Зеленський
Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ
7 травня, 13:11
Після аномальної спеки Москву накриє різке похолодання
Погода підготувала Путіну неприємний сюрприз на 9 травня
7 травня, 15:24
Економіки Білорусі та Росії скоротилися в першому кварталі 2026 року – попри оптимістичні прогнози на початку року
Рецесія в Росії потягнула за собою економіку Білорусі
14 травня, 23:06
Українське дипломатичне відомство підтримало позицію латвійських колег
МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
19 травня, 14:09
Кремль іде на відчайдушний крок через брак нафтодоларів
Центробанк Росії рекордними темпами розпродає золоті резерви – Bloomberg
Вчора, 08:12

Новини

Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі
Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі
Увага водіям: у Києві на півтора місяця обмежено рух Кільцевою дорогою (схема)
Увага водіям: у Києві на півтора місяця обмежено рух Кільцевою дорогою (схема)
У Києві на вихідних 23-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 23-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
23-24 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
23-24 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України
У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України
Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом
Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua