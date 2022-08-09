Київ бере у заручники ЄС: РНБО оприлюднила нові фейки Кремля

Росія заявляє, що США не хочуть сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні

«РФ вражена цинізмом Зеленського, який звинуватив окупантів в обстрілі ЗАЕС»

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 8 серпня.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

у службі зовнішньої розвідки РФ повідомили, що «Польща планує встановити контроль над сільським господарством України, для чого організовано скуповує продукцію за заниженими цінами. Також Польща інвестує у створення транспортної інфраструктури для безперешкодного вивезення українського продовольства до Європи та інших ринків»;

представник МЗС РФ І. Вишневецький заявив, що «Росія вражена цинізмом В. Зеленського, який звинуватив російські війська в обстрілі Запорізької АЕС, а Київ фактично бере у заручники ЄС, обстрілюючи найбільшу атомну електростанцію Європи»;

посол РФ у США А. Антонов заявив: «Новий пакет американської військової допомоги Києву на $1 млрд підтверджує, що США не хочуть сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні, а хочуть затягнути конфлікт… США дедалі більше втягуються в конфлікт в Україні, наближаючись до небезпечної межі протистояння з Росією».

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти вразили черговим фейком про Himars. Кремль заявляє, що аби боєприпаси до цих реактивних артилерійських систем не знищила російська армія, українці перевозять їх невеликими партіями. Зокрема, доправляють у автобусах і трамваях.

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 640 рашистів.