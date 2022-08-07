Ракети у трамваях: російські пропагандисти вразили черговим фейком про Himars (відео)

За версією росіян, українці змушені транспортувати ракети невеликими партіями

Російські пропагандисти вчергове осоромилися, розповідаючи про війну в Україні. Так, у ефірі в Володимира Соловйова ветеран воєнної розвідки Рустем Клупов узявся розповідати, як українці використовують Himars.

За його словами, аби боєприпаси до цих реактивних артилерійських систем не знищила російська армія, українці перевозять їх невеликими партіями. Зокрема, доправляють у автобусах і трамваях.

Раніше депутат російської Держдуми Олексій Журавльов влаштував істерику в ефірі пропагандистського ток-шоу «60 хвилин» на державному телеканалі «Росія 1». Зокрема, він заявив про плани приїхати до Німеччини та вбити журналіста за сюжет із Донбасу.