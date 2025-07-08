Кількість роботів у військах зросла на третину за пів року – Міноборони
Майже 30 нових українських роботів допущено до експлуатації у ЗСУ за пів року
Міністерство оборони України продовжує нарощувати можливості Збройних Сил за рахунок вітчизняних роботизованих систем. Протягом перших шести місяців 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва. Це значно перевищує показники минулого року – на третину більше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Про це роботів в ЗСУ розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.
«Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань», – зазначив Валерій Чуркін.
За його словами, йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань. Серед них:
- Евакуація поранених
- Спостереження за ворогом
- Вогнева підтримка дій українських підрозділів
- Логістичні завдання
Інженерні операції (мінування чи розмінування місцевості)Вітчизняні НРК часто мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань, роблячи їх гнучкими та ефективними на полі бою.
Нагадаємо, 7 липня, розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.