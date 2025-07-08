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Кількість роботів у військах зросла на третину за пів року – Міноборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кількість роботів у військах зросла на третину за пів року – Міноборони
Кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів
фото: Міноборони

Майже 30 нових українських роботів допущено до експлуатації у ЗСУ за пів року

Міністерство оборони України продовжує нарощувати можливості Збройних Сил за рахунок вітчизняних роботизованих систем. Протягом перших шести місяців 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва. Це значно перевищує показники минулого року – на третину більше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Про це роботів в ЗСУ розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Кількість роботів у військах зросла на третину за пів року – Міноборони фото 1
фото: Міноборони

«Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань», – зазначив Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань. Серед них:

  • Евакуація поранених
  • Спостереження за ворогом
  • Вогнева підтримка дій українських підрозділів
  • Логістичні завдання

Інженерні операції (мінування чи розмінування місцевості)Вітчизняні НРК часто мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань, роблячи їх гнучкими та ефективними на полі бою.

Нагадаємо, 7 липня, розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. 

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Теги: Міноборони робототехніка ЗСУ війна

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