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Спецпредставник Трампа готує візит до Лукашенка в Білорусь

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Спецпредставник Трампа готує візит до Лукашенка в Білорусь
Кіт Келлог має намір відвідати Білорусь для зустрічі з Олександром Лукашенком
фото: SOPA/SIPA/picture alliance

Кіт Келлог планує зустрітися з Лукашенком для пошуку шляхів до перемир’я між Україною і Росією

 

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має намір відвідати Білорусь для зустрічі з Олександром Лукашенком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агенство з посиланням на чотири джерела, обізнані з ситуацією, візит Келлога може відбутися найближчими днями. Його мета – спроба знайти шляхи до перемир’я між Києвом і Москвою, мирні переговори між якими залишаються у глухому куті.

У разі реалізації візиту Келлог стане найвищим американським чиновником, який відвідав Білорусь за останні роки. При цьому точний порядок денний зустрічі з Лукашенком поки невідомий.

Двоє співрозмовників Reuters повідомили, що в приватних розмовах Келлог описував цю поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори для припинення війни між Росією і Україною.

Офіційного підтвердження планів візиту наразі немає. Державний департамент США, Білоруське посольство у Вашингтоні, Білий дім і сам Келлог не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Також зазначається, що візит ще може бути скасований або змінений, адже його організація потребує погодження низки чутливих деталей.

Останнім високопоставленим представником США, який відвідав Білорусь, був державний секретар Майк Помпео у 2020 році під час першої каденції Дональда Трампа. Тоді США намагалися покращити відносини з Мінськом на тлі загострення міждержавних зв’язків між Білоруссю і Росією.

Після виборів у Білорусі 2020 року, які міжнародні спостерігачі визнали недемократичними, і жорстокого придушення протестів, адміністрація Джо Байдена змінила курс. У 2022 році США закрили своє посольство в Мінську після того, як стало очевидно, що Білорусь підтримує вторгнення Росії в Україну.

За інформацією Reuters, під час другого терміну Трампа адміністрація знову почала зусилля для налагодження робочих контактів з Мінськом. Один з американських чиновників розповів агентству, що обговорювалися можливості виведення Білорусі з-під впливу Москви та наближення її до орбіти Вашингтона, хоча б у мінімальному обсязі.

У лютому 2025 року заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт разом із двома іншими представниками Держдепу США прибули до Мінська, щоб забрати трьох політичних в’язнів. Як писала The New York Times, Сміт описував цю поїздку як перший крок потенційної угоди, яка могла б призвести до звільнення десятків політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій з боку США.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни РФ в Україні. Сполучені Штати порівняли пропозиції України та Росії щодо врегулювання війни й на їх основі виробили свій варіант досягнення миру. 

Нагадаємо, «Главком» писав, що спеціальний представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з 16-м президентом США Авраамом Лінкольном. 

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Теги: Україна Олександр Лукашенко війна Кіт Келлог США Білорусь

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