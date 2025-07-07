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Міноборони запустило маркетплейс озброєння

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міноборони запустило маркетплейс озброєння
DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система
фото: Міноборони

«Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань»

Сьогодні, 7 липня, розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що у пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

«Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів. DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність», – зазначило Міноборони.

Як працює система:

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.
  • Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.
  • Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

«Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників – гнучку, прозору та швидку», – додало Міністерство оборони.

До слова, арсенал Збройних Сил України офіційно поповнився передовим безпілотним літальним апаратом R-34-T, який здатен здійснювати лазерне цілевказання. Цей дрон допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України після успішного проходження всіх етапів випробувань.

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Теги: Міноборони озброєння

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