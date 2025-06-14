Вінницький суддя відмовився слухати справу про поділ майна Порошенків, бо отримує гроші від фірми сина експрезидента

За останні десять років суддя з Вінниці отримав 109,6 тис. грн доходу від фірми сина Порошенка

Суддю Віталія Онищука відведено від розгляду резонансної справи

Суддя Вінницького апеляційного суду Віталій Оніщук заявив самовідвід від розгляду справи про поділ майна між п’ятим президентом Петром Президентом і його дружиною Мариною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

6 червня до апеляційного суду надійшла скарга представниці дружини експрезидента на рішення суду першої інстанції, який відмовився розглядати по суті її позов. Система авторозподілу суддів обрала «трійку». Головуючим став суддя Віталій Оніщук, який 9 червня заявив самовідвід після вивчення матеріалів справи. Служитель Феміди посилався на те, що тривалий час здає в оренду свою земельну ділянку ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», якою володіє син п’ятого президента Олексій Порошенко.

витяг із земельного реєстру

«Наявність такого правочину, де суддя отримує дохід, може створити конфлікт інтересів і може викликати сумнів у безсторонності судді. Таким чином самовідвід заявлено з метою недопущення сумнівів у учасників справи та сторонніх спостерігачів в об’єктивності та неупередженості судді при розгляді цієї справи», – сказано в ухвалі.

У 2024 році суддя Віталій Оніщук отримав 16,1 тис. грн доходу від надання майна в оренду від фірми сина Порошенка витяг із реєстру декларацій

Колега Оніщука, яка входить у колегію, суддя Людмила Голота не погодилася із заявленим самовідводом. На її думку, суддя Віталій Оніщук не розкрив, у чому полягає конфлікт інтересів під час розгляду апеляційної скарги Марини Порошенко.

Зрештою, головуючого все ж таки було відведено від цієї справи. Його місце посів суддя Олександр Береговий, який дав учасникам справи час (до 18 червня) на відзив до апеляційної скарги.

За даними аналітичної системи YouСontrol, ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» входить до складу фінансово-промислової групи «Укрпромінвест», яка контролюється Петром та Олексієм Порошенками. До листопада 2019 року кінцевим бенефіціаром продовольчої компанії «Поділля» був п’ятий президент Петро Порошенко. Потім сімейний бізнес було перереєстровано на старшого сина, нардепа VIII скликання Олексія Порошенка.

Як дізнався «Главком» за допомогою земельного реєстру, ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» орендує у судді Віталія Оніщука 2,96 га землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на території Красносільської сільської ради Вінницької області.

За 2015-2024 роки суддя Вінницького апеляційного суду Віталій Оніщук отримав 109,6 тис. грн доходу від надання майна в оренду від ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля».

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня 2025 року дружина експрезидента Марина Порошенко пішла до Крижопільського районного суду Вінницької області, сподіваючись розділити спільне нажите майно з чоловіком загальною вартістю 17,1 млрд. грн. За собою пані Марина мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Колишня перша леді також претендувала на мільйони чоловіка, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і «РВС Банку».

Натомість за Петром Порошенком (про що було вказано у позові про поділ майна подружжя) залишалися: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску; напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску; автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску; 93,93% частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Екран» (за даними аналітичної системи YouСontrol, з лютого 2016 року це підприємство перебуває у стані припинення); невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн; 3,19 млрд грн готівки.

Також колишньому президенту повинні перепасти 43 картини і скульптура довгоного слона Сальвадора Далі (її у 2012 року Петро Порошенку придбав за $338,5 тис. на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку). Вартість вищеперелічених творів мистецтва на дату позову Марини Порошенко складала 100,4 млн євро (понад 4,5 млрд грн)!

У підсумку Крижопільський районний суд ухвалив неочікуване рішення для позивачки та її чоловіка: закрив провадження в справі за відсутності предмета спору. Феміда зазначила: згідно зі статею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.