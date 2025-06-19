Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру

Так грають у світовій політиці ті, хто рахує на кілька кроків вперед

Невідомо чи досягне Ізраїль своїх остаточних цілей у війні з Іраном, але вже очевидно, Нетаньягу досяг своїх цілей у змаганні із Трампом. У своїх фантазіях Трамп зовсім по-іншому уявляв собі Близький Схід. Він вважав, що станеться стратегічний союз між Ізраїлем та Саудівською Аравією, спираючись на який Трамп зможе бути вдалим посередниками між усіма та нарешті всерйоз взятися за поганий Китай. Побачивши це Іран мав автоматично відмовитись від ядерних програм, а Трамп мав купити сектор Газа та набудувати там житло, переселивши палестинців у якісь інші країни. Пам’ятаєте ролик про це на повному серйозі постив Трамп?

Але у Ізраїля були свої плани. Після атаки Ізраїлю стратегічний союз між ним і будь-якої іншою мусульманською країною, тією ж Саудівської Аравією просто неможливий, а Трамп тепер виглядає не як вдалий посередник, а як запізнілий невдаха, який намагається зачепитись за військові успіхи інших. Ні, звичайно, Трамп може відмежуватися від війни між Ізраїлем і Іраном, - так само як відморозився від російсько-української війни. Але тоді він остаточно втратить і Близький схід, і частину своїх прихильників у США. Втім іншу частину своїх прихильників він втратить, якщо вступить у війну з Іраном. Але в будь-якому разі він програє, бо грає не в свою гру…

Не США, а Ізраїль задають політичний тон на Близькому сході. Це результат недалекоглядної зовнішньої політики Трампа і впертості Нетаньягу, який є явно не найпопулярнішим політиком світу, але саме на його дії змушені зважати інші світові лідери. Це складна, ризикована і дуже егоїстична гра. Але саме так і грають у світовій політиці ті, хто рахує на кілька кроків вперед, а не вважає, що політика – це втеча від відповідальності та випадкові набори слів перед камерами.